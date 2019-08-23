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Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını değerlendirdi

Efeler Belediye Başkanı M.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:15
Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını değerlendirdi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay düzenlediği basın toplantısı ile 100 günlük icraatlarını değerlendirirken, “Efeler Belediyesini devraldığımızda maddi ve manevi anlamda enkaz devraldık” dedi.


Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Atay, belediyenin projelerinin anlatıldığı video gösteriminin ardından 100 günlük icraatları hakkında bilgilendirmede bulundu.


Başkan Atay, Efeler Belediyesini maddi ve manevi anlamda bir enkaz halinde devraldıklarını belirterek, “Belediyenin işleyiş tarzında çok büyük rahatsızlıklar olduğunu gördük. Kimin ne yaptığı belli olmayan bir yapıyı sonlandırdık. Buradaki insanların halka hizmet etmesi gerektiğini hatırlattık. Uygun görmediğimiz arkadaşlarla yollarımızı ayırdık, uygun gördüğümüz arkadaşlarla yola devam ediyoruz. Daha önceki toplantıda 17 milyon 484 bin TL borç olduğunu söylemiştim. Mali işlerdeki yeni görevlendirmelerle bugünkü borcun 18 milyon 987 bin 512 TL olduğunu bugün öğrendim” dedi.



“Ölçüm cihazı alacağız”


Havadaki hidrojen sülfür oranını ölçecek yeni bir cihaz alacaklarını kaydeden Başkan Atay,


“Seçim zamanı herkese söyledim ben elektrik üretimine karşı değilim, Jeotermallerin çıkardığı gazlar nedeniyle hayatımızı zehirlemesini engellemek için bu gücümü, bu makamımı halkın çıkarı için kullanmaya söz verdim. İlk gelir gelmez Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü kurduk. Bu müdürlüğümüzün ek bütçesi ile yeni bir cihaz alacağız. Hidrojen Sülfür zehirli bir gazdır. Havada insan sağlığını tehdit eder boyutta var olduğuna inanıyoruz. Ben Efeler halkının soluduğu havanın içerisinde hidrojen sülfürün ne kadar olduğu, hangi oranda olduğunu sağlığımızı ne kadar etkilediğini halkımızın bilme hakkının olduğunu düşünüyorum. Bunu ölçecek olan cihazı da on gün içerisinde satın alıp çalışır hale getireceğiz” dedi.



“İntihar çalışma grubu oluşturduk”


İntiharda Aydın ili ve Efeler ilçesi olarak intihar vakalarında Türkiye birincisi olduklarını söyleyen Atay, “Bu intihar olaylarının neler olduğu konusunda intihar çalışma grubu kurduk. Burada yaşanan intihar vakalarının sorunlarının neler olduğunu öğrenip, sorumluluğumuz çerçevesinde bunu ortadan kaldırmak için çalışacağız. Bir buçuk ay sonra bu raporu ortaya koyacağız” diye konuştu.


Başkan Atay, belediyenin 100 günlük süre içerisinde yapmış ve yapacak olduğu diğer hizmetlerden de söz eden Başkan Atay, “Her şeyi doğru yapamayabiliriz, elbette eleştirilere açığız” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:15
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