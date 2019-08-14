Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı ve azaları, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Muhtar Arı, mahallede yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyete dile getirerek, Arı ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.