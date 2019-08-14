0553 313 94 23

Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı ve beraberindekileri makamında ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı ve azaları, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Muhtar Arı, mahallede yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.


Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyete dile getirerek, Arı ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’ya Endonezyalı gelin
    1. Malatya’ya Endonezyalı gelin
    2. Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de..
    3. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
    4. İngiltere’de evlerine 3 yılda 17 kez..
    5. Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı
    6. 'Beşiktaş yenilmeyecek takım değil'
    7. 300 metrelik uçurumdan düşen genç..
    8. Trabzonspor'un 127. Avrupa sınavına..
    9. Diyarbakırlı vatandaşlardan Hayvan..
    10. Cani baba, kızını ne hale getirdi
    11. Erzincan’da tatilciler serinlemek için..
    12. Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan..
    13. Marka başvurusu 61 bini geçti
    14. Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları..
    15. Bakan Özlü, AK Parti’nin kuruluş..
    16. Bakanlık 2,5 milyon ürünün ithalatına..
    17. Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a..
    18. Nafakazedeye şimdi de icra zulmü
    19. Adıyaman’da otomobil kurşunlandı
    20. Başkan Sekmen: “Ak Parti demek millet..
    21. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18. yıl mesajı
    23. Terim’den Onyekuru’ya: ’İyi şanslar..
    24. Van Gölü kıyısında ‘Ahlat Şiirleri ve..
    25. Çömlek ustasının tarihe bıraktığı 1800..
    26. Kurban Bayramı Tepabaşı’nda huzur..
    27. Mesut kendini Kangal'a emanet etti
    28. Sıcaktan bunalan havuzda serinledi
    29. Tepebaşı Belediyesi üreticiye destek..
    30. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan