Başkan Ataç Sazova sakinleri ile buluştu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserleri, Sazova Mahallesi’nde düzenlenen konser ile son buldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre’nin de katıldığı konsere, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Konserde bir konuşma yapan Başkan Ataç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na değindi. Ataç, “Gerçekten büyük bir günü, 30 Ağustos’u kutluyoruz. Herkes biliyor ki bu ülke kolay elde edilmedi. Önce Çanakkale Destanı, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve sonrasında gelen büyük zafer. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi her zaman anacağız. Biliyorsunuz bir seçim geçirdik. Öncelikle geçmiş seçimde destek veren, vermeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde, önümüzdeki 5 yıl projelerimize, çalışmalarımıza aynı özveriyle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha mutlu olabilmesi, daha sağlıklı yaşayabilmesi için birçok projeyi daha hayata geçireceğiz. Bu akşam sevgili Hira ile beraberiz. Hem Hira’ya ve ekibine hem de Tepebaşı’ndaki çalışma arkadaşlarıma bu gece için teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Ataç, sanatçı Hira’ya çiçek takdim etti.

Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre ise, “Konser programında mahallemizin de bulunması bizi çok mutlu etti. Tepebaşı Belediyesi projeleriyle, hizmetleriyle ilklerin belediyesidir. 30 Ağustos arifesinde bize güzel bir gün yaşatan başta Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere, Tepebaşı çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Konuşmaların ardından konser, sanatçı Hira’nın seslendirdiği şarkılar ile devam etti.