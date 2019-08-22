Başkan Asya’dan sünnet şölenine davet

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirecekleri ‘2. Geleneksel Sünnet Şöleni’ne tüm Muş halkını davet etti.

Muş Belediyesi alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında da faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirecekleri programlar yaparak toplumda ihtiyaç duyulan moral ve motivasyonun sağlanması için güzel çalışmalara imza atan Muş Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik projeleri de uygulamaya devam ediyor. İlki geçen yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile bu yıl yaklaşık 200 çocuğun sünneti gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da Lale Vadisi Parkında gerçekleştirilecek şölene tüm vatandaşları davet etti. Mahalli sanatçıların şarkılarını seslendireceği programda çocukların eğleneceği etkinlikler de düzenlenecek. Katılımcılara çeşitli ikramların yapılacağı şölende, sünnet kıyafetleri giydirilecek çocuklara doyasıya eğlenecekleri bir gün yaşatılacak. Sünnet şöleninin ardından çocuklar uzman ekipler tarafından evlerinde hijyenik bir ortamda sünnet edilecek.

Sünnet şöleni ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak su, yol, kanalizasyon, temizlik gibi asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik alanındaki eksik ve aksaklıklarımızı uyguladığımız projelerle giderirken bu tür etkinliklerle de beklentileri karşılamanın gayretindeyiz. Bu kapsamda bugüne kadar çok güzel çalışmalar yaptık. Uzun bir süredir planlamasını yaptığımız sünnet şölenini de cuma günü yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın eğlenebilecekleri bir gün yaşamalarını sağlamayı umuyoruz. Lale Vadisi Parkında düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde ailelerimizle bir araya gelip mutluluklarını paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimi sünnet şölenimizde bizlerle ve çocuklarımızla bu mutluluğu yaşamaya davet ediyorum” dedi.