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Aktüel Başkan Aşgın’dan “10 Kasım” Mesajı
Aktüel

Başkan Aşgın’dan “10 Kasım” Mesajı

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Başkan Aşgın’dan "10 Kasım" Mesajı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Atatürk’ün bıraktığı mirası ilelebet korumayı ve muhafaza etmeyi asli görev olarak gördüklerini belirten Başkan Aşgın, “Gelecek nesillere daha güçlü bir Cumhuriyet bırakmak için bütün azmimizle çalışacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Kasım 1938 tarihinde ebedî âleme göç eden Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, millî kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Hayatı boyunca Türk milletinin istiklali ve istikbali için cepheden cepheye koşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, içinde bulunduğumuz zor şartlara rağmen milletinden aldığı güç ve destekle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etti.

“AZİZ HATIRASINI SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ”

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk’ün en büyük hedefi, birlik ve beraberlik içerisinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktı. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği pek çok ideali gerçekleştirmiş bir devlet olarak onun aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası ilelebet korumayı ve muhafaza etmeyi asli görevimiz olarak görüyor, bu uğurda var gücümüzle, azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak kazanımlarını artırmak ve ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarmak için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Cumhuriyet bırakmak için bütün azmimizle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Vatanımızın birliği, dirliği, beraberliği ve bağımsızlığı için canını siper eden tüm kahramanlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum.”

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