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Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu’nun açılışını yaptı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu’nun açılışını yaptı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu’nun açılışını gerçekleştirdi.


Çeşitli etkinliklerle okulun konferans salonunda yapılan programa Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Albay Halil Akar, Mili Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, okul müdürleri öğrenciler ve veliler katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrenciler şiir okunması, halk oyunları, koro ve bağlama faaliyetlerini sergiledi. Törenin sonunda 4’üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1’inci sınıf öğrencilerine hoşgeldin seremonisi gerçekleştirdi.



“Zeytinburnu, huzurlu ve büyük bir ailedir”


Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı konuşmada, “Biz her yıl düzenli olarak bütün okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını elimizdeki imkanları son noktasına kadar kullanarak toparlıyoruz. Her yıl bu uygulamayı devam ettireceğiz. Çünkü Zeytinburnu, huzurlu ve büyük bir ailedir. Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber okullarımızın her yıl daha iyi şartlar da ve daha iyi hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz kitapları bütün okullara dağıtıyor. Bu hafta defterlerimiz bütün öğrencilerimize ulaşacak. İlçe Milli Eğitimle birlikte ‘Temiz Okul’ kampanyası yapacağız. Çalışma bakanlığımızla görüşmelerimiz sürüyor. Bu hafta içinde neticelenecek. Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Gece heyecandan uyuyamadım”


Gece heyecandan uyuyamadığını söyleyen öğrenci Nagihan Akıncı, “Annemle beraber geldim. Gece heyecandan uyuyamadım. İlk kez okula başlıyorum. 1’inci sınıfa gidiyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Şu an çizgi çalışması yapıyorum. Teneffüse çıkmayı bekliyorum, arkadaşlarımla çıkıp oynayacağım” şeklinde konuştu.



“Duygulu şiirler okuyunca ağlıyorum”


Şiir okurken duygulandığını ifade eden öğrenci Hazal Zehra Akpınar ise, “Öğretmenlerimi çok seviyorum. Duygulu şiirler okuyunca ağlıyorum. İçimde bir şey hissediyorum ama ne hissettiğimi bilmiyorum. Onların bana öğrettiklerini düşünüyorum. İleride öğretmen olmak istiyorum, bu yüzden şiir okurken duygulandım ve ağladım” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
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