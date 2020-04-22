Başkan Arı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Başkan Arı, "Sizler ülkemizin gerçek sahipleri, yarınlarımızın geleceği ve necip milletimizin yükselecek değerlerisiniz." dedi.

TBMM’nin temelinin atıldığı ve Türk milletinin egemenlik kaderinin tayin edildiği 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Arı, Gazi Meclisin, kurulduğu günden bugüne kadar geçen süre içerisinde Devletimizin, Cumhuriyetimizin ve Demokrasimizin en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Arı: “Aziz Milletimizin tarihinde eşsiz bir kahramanlık örneği olan Milli Kurtuluş Savaşımızı bizzat yürüten ve Gazilik nişanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar anlamını kaybeder.23 Nisan 1920’de TBMM’nin ilk üyeleri bütün farklı görüş ve düşüncelerine rağmen tek hedef olan ’Misak-ı Milli’ için kenetlendiler ve bu mukaddes hedef, Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle, çok büyük zorluklar içerisinde nihai sonuca ulaştı. Kökünden kopan bir ağaç nasıl yaşayamazsa, kısa sürede nasıl çürür ve devrilip giderse, aynı şekilde tarihlerinden kopan milletler de ayakta kalamazlar. Bugün geçmişten aldığımız bilinç ve hassasiyetle, aynı birlik ve beraberlikle çocuklarımıza güzel yarınlar bırakmak için çalışmak ve miras alacakları ülke geleceğini hazırlamak hepimizin görevidir.” dedi.

Mesajında çocuklara da seslenen Başkan Arı, şunları kaydetti:

“Sevgili çocuklar, sizler ülkemizin gerçek sahipleri, yarınlarımızın geleceği ve necip milletimizin yükselecek değerlerisiniz. Ülkemizi ve milletimizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde tutacak sizlerin inancı ve geçmişimizden alacağınız güçte saklıdır. Sizlerle birlikte daha güzel ve modern bir Nevşehir’i geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin yarınlara daha mutlu ve umutlu bakabilmesi bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan siz yavrularımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle bu anlamlı günde,

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın, aziz milletimizin ve değerli hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.”