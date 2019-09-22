Başkan Arı'dan Sözcü'nün haberine tepki: Böyle bir talepten benim haberim var mı?

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Sözcü'nün "AKP’lilerin vermediği otobüs CHP’li kardeş belediyeden geldi" haberine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan cevap geldi.

Sosyal medya hesabından otobüs vermediği iddia edilen habere tepki gösteren Başkan Arı, "Peki iddia ettiğiniz gibi böyle bir talepten şeyin haberi var mı? BENİM?" dedi.

Sözlerinin devamında böyle bir talebin olmadığını dile getiren Arı, "Yalan haberler kralı @gazetesozcu yine atmış çamurunu. @yoldasaltiok ‘un konuyla ilgili hiçbir randevu talebi olmamıştır. Bildiğiniz üzere belediyemize gelene çay ikramımız meşhurdur. Sürekli dediğimiz gibi, biz tüm şehrin hizmetkârıyız. Keşke gelseydiniz.." ifadelesinde bulundu.

İşte Sözcü'nün o haberi: