Başkan Amerikalı dövüşçüye ömür boyu yasak getirdi: Basın camiasına açıklaması.. İlişkin açıklama

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Gece kulüplerine operasyon: 11 gözaltı! “Baltuzağı” ile böyle dolandırmışlar

İzmir'de facia! 30 kedisiyle birlikte can verdi!

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Dünya

UFC'nin başkanı Dana White, Amerikalı MMA dövüşçüsü Dillon Danis'in İslam Mahaçev'in takımı ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle organizasyonun turnuvalarına katılımını ömür boyu yasak getirdi. White bu konuda gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

UFC'nin başkanı Dana White, Amerikalı MMA dövüşçüsü Dillon Danis'in İslam Mahaçev'in takımı ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle organizasyonun turnuvalarına katılımını ömür boyu yasakladı. İlişkin haber gündemde yerini alırken bazı basın yayın organlarında sosyal medyada yer aldı.

Oxu.Az'ın TASS'tan aktardığı habere göre, White bu konuda gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Mahaçev'in Avustralyalı Jack Della Maddalena ile yarı orta sıklet UFC şampiyonluğu için maçından önce Danis ve Mahaçev'in takımı arasında anlaşmazlık çıktı.

"Ben de kendimi bu konuda suçlu görüyorum, bunu engelleyebilirdim. Dillon Danis'i bir daha asla UFC turnuvalarında göremeyeceksiniz" diye White gazetecilere açıkladı.

O, anlaşmazlığın Danis'in kendi yerinde oturmaması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Belirtelim ki, Mahaçev dövüşte rakibini hakemlerin oybirliği kararıyla mağlup etti.

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Terörsüz Türkiye için verilen emek ve göze alınan riskler ortadayken, DEM Partisi’nin “40 yıllık mücadele” söylemi, kirli ittifakların ve si..
Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
