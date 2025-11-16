  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...

Greene’den çarpıcı iddia! Trump’a eleştiri sonrası güvenlik uyarıları aldı

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

Rusya'dan şok cevap: Türkiye gelişmesini duyurdu! Tamı tamına 7,8 milyon yaptı, talep var

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi
Gündem “Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…
Gündem

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik" derken…

Terörsüz Türkiye için verilen emek ve göze alınan riskler ortadayken, DEM Partisi’nin “40 yıllık mücadele” söylemi, kirli ittifakların ve siyasi ikiyüzlülüğün maskesini bir kez daha düşürdü. Karahasanoğlu maskesi düşenleri gündemine alarak “Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı…

 Ali Karahasanoğlu 

Şu utanmazlığa bakar mısınız. Şu soytarılığa bakar mısınız.

“Terörsüz Türkiye” için büyük fedakarlıklar yapılıyorken.

Sözcü gazetesi, kent uzlaşısı yapılırken ayakta alkışladığını unutmuş, şimdi şehit ailelerini, “PKK’ya taviz veriliyor” diye kışkırtırken.

 

Cumhuriyet gazetesi bile, milliyetçilik kisvesine bürünüp, PKK’nın silah bırakmasını, siyasi iktidarın dindar kimliğine destek veriliyormuş gibi yorumlar eşliğinde karşı çıkıyorken.

 

Müsavat Dervişoğlu, “Ağabeyim” dediği Devlet Bahçeli‘ye, terörsüz Türkiye adımları sebebiyle ağza alınmayacak hakaretleri ettiği bir süreçte, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, adeta pimi çekilmiş el bombasını alıp ortalıkta soytarılık yapıyor:

 

Şöyle diyor:

“40 yıllık mücadelenin en önemli derslerinden biri, dayanışmadır. Hakkari’deki kayyımı durdurabilseydik İstanbul olmayacaktı. Dokunulmazlıklara oy vermeseydik Selahattinler, Figenler, Can Atalaylar içeride olmayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dönük bu kumpas davaları ve iddianameler olmayacaktı. Hayat, geçmiş bize çok şey öğretiyor.”

 

Okuyucularımızdan özür dilerim.

Bugün; nezaketi, hakaret şeklinde algılanabilecek söz sarf etmeme hassasiyetimi gözetmeyeceğim.

Eğer bir kişi, köylerin basılıp, onlarca insanın katledildiği Türkiye ile bugünü kıyaslama utanmazlığını gösteriyorsa. “Katillerin heykelini dikme” sözü verenlerin cezaevine girdiği Türkiye’yi, köylüye dışkı yedirilen ve bundan sorumlu tutulanın korunduğu Türkiye ile bir tutmaya kalkıyorsa.

 

CHP’nin koalisyon ortağı olduğu hükümetin döneminde yaşanan, Toros araba ile gelip evin erkeğini, “yarım saatlik bir konumuz var” diyerek alıp götürenlerin, kafasına kurşun sıkarak bıraktıkları Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi benzer göstermeye kalkarsa..

 

Kusura bakmasın ahlaksızlık yapıyor demektir.

“40 yılda değişen çok şey yok” diyorsa, ben ne kadar sinirli olursam olayım, İslami hassasiyetim sebebiyle o sözleri sarf edemem ama, birisi de kalkıp, “sizin gibilerin hakkınızdan beyaz Toroslar gelir” diyebilir.. 

 

Partilerindeki adamlarının, “PKK sizi tükürüğüyle boğar” şeklindeki ahlaksızca sözlerini gözlerden kaçırmaya çalışan bu ahlaksızlar, “durun daha Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyebilen terörist sevicileri, kibarlığı bırakalım, açık açık söyleyelim: teröristlerin ta kendileridir.. 

Kayyım atamalarına karşı CHP’si ile HDP’si ile muhalefetin tümüyle mücadele etmesi gerektiğini söylüyorlar.

Adamlarda hiç utanma kalmamış, “keşke bizim adamlarımız, ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar’ demeseydi” diyerek bir özeleştiri yapmıyorlar.

“Bu sistem birebir her birimize dünya kadar zulüm politikası uyguladı; ama birileri görürken bir diğerleri sessiz kaldığı müddetçe sistem güçleniyor” diyorlar.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek
9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Gündem

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!
PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Gündem

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar
PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

Gündem

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

farklı yorumlar yaparken gercekelri düşünün

ölenleri ve öldürenleri <ölenlermi suclu öldürenlermi <<etnik temelli kürt ırkcılığı yaparsan diğer kesimerin bakıs acısı değişir <<sayın yücel kaya bakalım siz nerelisiniz giresunlusnuz ya gürcü ya laz ya cerkez ya rum ya cepni ya ermeni ya yahudi ya türk ya göcmen bu ülke karısık insnalardan kkurlıus bir isim konulmus <<bu konumu 20 milyon kürde indirgerseniz iş değişir bölünür bu kürtlerin içinde isimleri kürt olupta 3 grup va r 1* ermeni kürtleri 2 yahudi kürtleri 3 müslüman kürtler kalan 65 milyon insan fazla etnik temelli öldürenin sucsuz olduğu zihniyet iyi değildir <<cumhurbaskanı yardımcısı zaza kürt disleri bakanı kürt 5 bakan daha kürt analayan anladı
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Kemalist CHP'li Dursun Çiçek sosyal medyadan yaptığı Mustafa Kemal paylaşımıyla fena madara oldu. Çiçek'in paylaşımına tepki gösterenler ara..
AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...
Gündem

AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23