“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Ali Karahasanoğlu

Şu utanmazlığa bakar mısınız. Şu soytarılığa bakar mısınız.

“Terörsüz Türkiye” için büyük fedakarlıklar yapılıyorken.

Sözcü gazetesi, kent uzlaşısı yapılırken ayakta alkışladığını unutmuş, şimdi şehit ailelerini, “PKK’ya taviz veriliyor” diye kışkırtırken.

Cumhuriyet gazetesi bile, milliyetçilik kisvesine bürünüp, PKK’nın silah bırakmasını, siyasi iktidarın dindar kimliğine destek veriliyormuş gibi yorumlar eşliğinde karşı çıkıyorken.

Müsavat Dervişoğlu, “Ağabeyim” dediği Devlet Bahçeli‘ye, terörsüz Türkiye adımları sebebiyle ağza alınmayacak hakaretleri ettiği bir süreçte, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, adeta pimi çekilmiş el bombasını alıp ortalıkta soytarılık yapıyor:

Şöyle diyor:

“40 yıllık mücadelenin en önemli derslerinden biri, dayanışmadır. Hakkari’deki kayyımı durdurabilseydik İstanbul olmayacaktı. Dokunulmazlıklara oy vermeseydik Selahattinler, Figenler, Can Atalaylar içeride olmayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dönük bu kumpas davaları ve iddianameler olmayacaktı. Hayat, geçmiş bize çok şey öğretiyor.”

Okuyucularımızdan özür dilerim.

Bugün; nezaketi, hakaret şeklinde algılanabilecek söz sarf etmeme hassasiyetimi gözetmeyeceğim.

Eğer bir kişi, köylerin basılıp, onlarca insanın katledildiği Türkiye ile bugünü kıyaslama utanmazlığını gösteriyorsa. “Katillerin heykelini dikme” sözü verenlerin cezaevine girdiği Türkiye’yi, köylüye dışkı yedirilen ve bundan sorumlu tutulanın korunduğu Türkiye ile bir tutmaya kalkıyorsa.

CHP’nin koalisyon ortağı olduğu hükümetin döneminde yaşanan, Toros araba ile gelip evin erkeğini, “yarım saatlik bir konumuz var” diyerek alıp götürenlerin, kafasına kurşun sıkarak bıraktıkları Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi benzer göstermeye kalkarsa..

Kusura bakmasın ahlaksızlık yapıyor demektir.

“40 yılda değişen çok şey yok” diyorsa, ben ne kadar sinirli olursam olayım, İslami hassasiyetim sebebiyle o sözleri sarf edemem ama, birisi de kalkıp, “sizin gibilerin hakkınızdan beyaz Toroslar gelir” diyebilir..

Partilerindeki adamlarının, “PKK sizi tükürüğüyle boğar” şeklindeki ahlaksızca sözlerini gözlerden kaçırmaya çalışan bu ahlaksızlar, “durun daha Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyebilen terörist sevicileri, kibarlığı bırakalım, açık açık söyleyelim: teröristlerin ta kendileridir..

Kayyım atamalarına karşı CHP’si ile HDP’si ile muhalefetin tümüyle mücadele etmesi gerektiğini söylüyorlar.

Adamlarda hiç utanma kalmamış, “keşke bizim adamlarımız, ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar’ demeseydi” diyerek bir özeleştiri yapmıyorlar.

“Bu sistem birebir her birimize dünya kadar zulüm politikası uyguladı; ama birileri görürken bir diğerleri sessiz kaldığı müddetçe sistem güçleniyor” diyorlar.

