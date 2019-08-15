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Başkan Altun, Personelle Bayramlaştı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:17
Başkan Altun, Personelle Bayramlaştı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı.


Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlükleri ile idari binada hizmet veren personeliyle bir araya gelen Başkan Altun, belediye çalışanlarının bayramını kutladı.


Başkan Özkan Altun;"Bayramın ardından ilk mesai günümüzde Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile belediyemiz çerisinde çalışan mesai arkadaşlarımız ve farklı işlemler için belediyemizde bulunan vatandaşlarımızla bayramlaştık. Gerçekten her bir arkadaşımız gerek bayram öncesi gerekse bayramda mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir çalışma ortaya koydu. Dayanışma ve birliktelik içinde sergilediğimiz uyumlu çalışmayla hamdolsun sorunsuz bir bayram geçirdik. Bünyan Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin her ferdine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,birlik ve beraberlik içinde geçecek nice bayramlar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:17
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