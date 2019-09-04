Başkan Altay: “Konya, dünyanın marka şehirlerinden bir haline gelecek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Metro Projesinin ilk etabının ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağı, 2021 İslam Dayanışma Oyunlarının Konya’da gerçekleştirileceği ve pancar üreticileri için verdiği müjdeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Benim Şehrim Projesinde vadettikleri tüm işleri gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Altay, “İnşallah Konya bu dönem dünyanın önemli marka şehirlerinden birisi haline gelecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya için verdiği müjdelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde Konya’nın Büyükşehirler arasında birinci olarak AK Parti’ye en yüksek desteği veren il olduğunu anımsatan Başkan Altay, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da teşekkür ziyaretlerini Büyükşehirler içinde Konya’dan başlatarak Pazar günü Konya’yı ziyaret etmesinin çok önemli olduğuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdelerin Konya tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Konya’ya gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür etti.

"Metronun ihalesi bu ay içinde yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’nın uzun süredir konuştuğu ve şehrin önemli bir beklentisinin olduğu Metro projesiyle ilgili ilk kez somut bir tarih verdiğini kaydeden Başkan Altay, “Metro ihalesi Eylül ayında yapılacak. Konya Metrosu’nun tamamı yer altından inşa edilecek ve başlangıcından sonuna kadar 35 dakikalık bir seyahat süresi olacak. 1 milyar Avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Konya böylece metrosu olan şehirler arasına girmiş olacak. Bu, Konya için çok önemli. Şehrin gelişmişliğini gösteren, standardının yükseldiğini gösteren en önemli verilerden biri de şehrin sahip olduğu metro ve raylı sisteminin uzunluğudur. Konya bununla birlikte çok önemli bir kazanım elde etti. Özellikle sıkı bir ekonomik politika uygulandığı dönemde böyle bir yatırımın tarihiyle birlikte müjdelenmesi Cumhurbaşkanımızın Konya’ya ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir” dedi.

Başkan Altay, metro taşıtlarının alımının daha önce Konya Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu ancak yeni yapılan protokolle taşıtların alımının da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini duyurarak, “İlk etap 1 milyar liranın üzerinde bir rakamdı. Son yaptığımız protokolle bu yükümlülük de tamamen bakanlığa geçti. Bu da Konya için çok önemli. Emeği geçen Konyalı bürokratlarımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, Bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pancar taban fiyatları

Konya’nın bir tarım şehri olduğunu ve tarımın ana girdilerinden birisinin de şeker pancarı olduğunu belirten Başkan Altay, “Öncelikle nişasta bazlı şekerde kotaların yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesi, şimdi de yüzde 2,5’a düşürülmesi pancar üretimine bir artış getirecek. Geçen yıl 235 lira olan taban fiyat bu yıl için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 300 lira olarak açıklandı. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle şehir ekonomisi için önemli bir katkıdır” şeklinde konuştu.

"2021 İslam Oyunları Konya’nın marka değerine çok önemli katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya için verdiği müjdelerden birisinin de 2021 İslam Dayanışma Oyunlarının Konya’da yapılması olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Bu, Konya için tarihi bir fırsattır. Cidde’de katıldığımız toplantıda Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber bir Konya sunumu gerçekleştirdik. Konya’nın spor alt yapısını Konya’nın tesislerini anlattık ve 2021 yılında 5’incisi yapılacak İslam Oyunlarının Konya’da yapılması için talebimizi ilettik. Bu talep elhamdüllilah kabul edildi. İnşallah bu yılın sonuna doğru heyet gelecek hem protokolleri imzalayacağız hem de süreçle ilgili netleşmeyen kısımlar netleşmiş olacak. Bunun şehrimiz adına önemli faydaları olacak. Birincisi mevcut tesislerin yenilenmesi ve yeni tesislerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması. İkincisi ve en önemlisi Konya’nın marka değerine çok önemli bir katkı sağlayacak. 2021 İslam Dayanışma Oyunları da en az metro kadar önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Konya’nın önemli sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bu konuda bazı projelerde önemli mesafeler aldık. Özellikle Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması konusunda TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gayretleriyle oradaki esnafımızla anlaşmalar tamamlandı. Bu sanayi sitelerimiz hem şehirde fonksiyonlarını yitirmiş, görüntü ve trafik kirliliğine yol açıyor hem de vatandaşımıza hizmet verebileceği standarttan uzaklaşmıştı. TOKİ ile yaptığımız protokol gereği esnafımızla anlaşma gerçekleştirildi” dedi.

Başkan Altay, “Mevlana Çarşısı’nın kaldırılarak alanın Altın Çarşı ile birlikte yeniden şehrimize kazandırılması için bir çalışma yürütüyoruz. Böylece Bedesten ile Mevlana Meydanı arasında kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, Aziziye Camisi’ni ve Bedesteni de Mevlana’ya gelen ziyaretçilerle buluşturmayı arzu ediyoruz. Mevlana Çarşısındaki esnafımızla neredeyse mutabık durumdayız. Altın Çarşıyla ilgili yerleştirmeyi de arkadaşlarımız yaptı. 10 güne kadar da Altın Çarşıdaki esnafımızla görüşmeye başlayacağız. Bir diğer konu da eski stadyum alanına yapılacak Millet Bahçesi. İnşallah ihalesini yılsonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Muhacir Pazarı’nın da yerine taşınması için çalışmalar sürüyor. İnşallah 45 gün içerisinde tamamlanacak ve stadın eski yerindeki pazar yeni yerine taşınacak. Biz de oradaki imalatlarımıza başlayacağız. Yeni Tren Garı önündeki alt geçit de tamamlandı. En kısa sürede de alt geçidi açacağız” diye konuştu.

"Konya dünyanın marka şehirlerinden birisi olacak"

Benim Şehrim Projesinde vadettikleri tüm işleri gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Göreve başladığımız ilk günden itibaren şehrin ortak akılla yönetilmesine inancımı ifade ettim. Her vesileyle insanımızla bir araya gelerek şehirle ilgili kanaatlerini ve şehrimizi onların ihtiyaçlarına göre geleceğe taşıma adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla da bundan sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem Konyalıları mahcup etmemek adına ekibimizle yoğun bir çaba içinde olacağız. İnşallah Konya bu dönem çok önemli sorunların halledildiği dünyanın önemli marka şehirlerinden birisi haline gelecek.”

Başkan Altay, toplantıda daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.