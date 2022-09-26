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Spor Başkan Ali Koç'tan tarihi hamle!
Spor

Başkan Ali Koç'tan tarihi hamle!

Şu ana kadar aldığı sonuçlarla taraftarların yüzünü güldüren Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli başkanı Ali Koç, sportif başarının yanı sıra kulübü mali yönden de rahatlatmak adına mesai harcarken flaş bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 12:19:00 -
Başkan Ali Koç'tan tarihi hamle!

Şu ana kadar aldığı sonuçlarla taraftarların yüzünü güldüren Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli başkanı Ali Koç, sportif başarının yanı sıra kulübü mali yönden de rahatlatmak adına mesai harcarken flaş bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. 

Yeni sezonda Jorge Jesus ile iyi bir ivme yakalayan ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yalnızca sportif başarı değil mali başarı için de oldukça sıkı çalışıyor. Başkan Koç özellikle TV gelirlerinin yükseltilmesi, özellikle internet üzerinden maç yayını ile gelirin artırılması için neler yapılabileceği konusunda Ar-Ge çalışması istedi.

Kısa süre önce Avrupa futbol piyasasına giren ve Barcelona’nın yayın haklarını 25 yıl süreyle 200 milyon euro’ya satın alan ABD’li Sixth Street şirketiyle temas kuruldu. Satışa dahil olan kalemler, Barcelona’ya bu rakamın ödenmesinin altındaki etkenler ve benzer bir anlaşmanın yapılması durumunda Fenerbahçe’nin kasasına girecek rakam araştırıldı.

Bu anlaşmanın sac ayaklarından birisi olan Key Capital ile de temas kuruldu. Ortak çalışma teklif edildi. Sarı-lacivertlilerin hedefi elindeki markanın değerini artırmak. Ali Koç’un hedefi iyi bir anlaşma bulması durumunda Fenerbahçe’yi havuzdan çıkarmak. 2023-24 sezonu sonunda BeinSports’la anlaşam biteceği için yeni bir havuz kurulması çok daha zorlaşacak. Bu da takımları eksisi gibi kendi maç yayın haklarını kendilerinin satmasına olanak sağlayacak.

 

 

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Yorumlar

paul

güzel karar almış.
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