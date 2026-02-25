Başkan Alemdar, Taraklı’da vatandaşlarla buluştu: “İlçemizin dokusuna uygun 2 yeni proje için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz”

İlçe ilçe, mahalle mahalle vatandaşlarla gönül bağları kuran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan ayında ilk ilçe ziyaretini şehrin merkeze en uzak ilçesi olan Taraklı’ya gerçekleştirdi.

Tebessümle karşılandı

Taraklı Ankara Caddesi, Orhangazi Çarşısı ve Yunuspaşa Çarşısı’nda esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alemdar, samimiyet ve tebessümle karşılandı.

Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen, hâl hatır soran ve “Hayırlı Ramazanlar” dileklerini ileten Alemdar, talimatları ise yine yerinde verdi.

Ramazan’ın ruhunu yaşatıyor

Heyet, iftarını ise Yeniköy Mahallesi’nde düzenlenen mahalle iftarında açtı. Mahalleliyle aynı sofrada buluşan Alemdar, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi olan Ramazan’ın Taraklı’da çok farklı bir atmosfere dönüştüğünü söyledi.

“Güler yüz ve içtenlik güç veriyor”

Başkan Yusuf Alemdar, “Bugün güzel ilçemiz Taraklı’daydık. Belediye başkanımız ve ilçe başkanımızla beraber esnafımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kıymetli hemşehrilerimizin güler yüzü, içtenliği ve misafirperverliği bizlere güç veriyor. Taraklı’nın köklü kültürü ve dayanışma ruhu her zaman olduğu gibi bugün de kendini hissettirdi. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle Taraklı’mız ve Sakarya’mız için durmadan, yorulmadan hizmet üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Taraklı’da iki önemli çalışmamız olacak”

Alemdar, ilerleyen günlerde Taraklı için 2 önemli çalışma için hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, detayları da kısa süre içerisinde paylaşacaklarını dile getirdi.

“Önümüzdeki günlerde Taraklı’mıza 2 yeni müjdemiz olacak. Şu anda projelendirme ve detaylandırma süreçlerini tamamlıyoruz. Bu çalışmalar ilçemizin tarihi dokusuna, turizmine, kültürüne önemli bir katkı sunacak. Osmanlı mirası, şehrimizin en eski yerleşim bölgesi olan Taraklı’mıza en iyi hizmeti getirmeye, bu güzel şehrin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Alemdar ziyaretleri boyunca vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.