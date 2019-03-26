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Başkan Alemdar Kemalpaşa Mahallesinde miting düzenledi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile birlikte Kemalpaşa Mahallesinde miting düzenledi.

26 Mart 2019 Salı 15:10
Başkan Alemdar Kemalpaşa Mahallesinde miting düzenledi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile birlikte Kemalpaşa Mahallesinde miting düzenledi.


Soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve baştan sona kadar takip ettiği programda; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis Üyesi Adayları da hazır bulundu.



“Liderimize sahip çıkacağız”


Açılış konuşmasını yapan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, “2013 yılında gerçekleşen Gezi Olaylarıyla adeta bir kırılma anı yaşadık. Ülkemiz ekonomik gücüyle adeta altın çağını yaşıyordu. 3-5 tane ağacı bahane edip bu ülkenin başbakanına, milletin iradesiyle seçilmiş liderine operasyon çekmeye kalkıştılar. Hamdolsun millet olarak bu oyunlara gelmedik, liderimize sahip çıktık. Şimdi 31 Mart’taki yerel seçimlerde de, oynanan tüm oyunları Cumhur İttifakı’yla birlikte yeniden bozacağız” dedi.



“Meydanı hainlere bırakmayacağız”


Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ise, Türk Milleti’nin; bayrağına, vatanına sahip çıkmak adına geçmişte büyük bedeller ödediğine değinerek, “Keşke ülkemizde beka sorunu yoktur diyebilseydik. Ama ne yazık ki; beka sorunu tarihimiz boyunca hep var olmuştur. Biz nice devletler kurduk. Bizi hep içimizdeki hainler yıktı. Cumhur İttifakı; bu hainliklere bir daha mahal vermemek için kuruldu. Milletimize, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkarak meydanları hainlere bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.



“Gönüller yaptık”


2009 yılından bugüne; Serdivan’ın her bir köşesindeki mevcut hizmetleri, daha kaliteli yapmanın uğraşıyla ayrımcılıktan uzak, bütünleştirici bir hizmet siyaseti icra ettiklerinin altını çizen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Modern hayatın değişen ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre hem kendimizi, hem de hizmetlerimizi yeniledik. 10 yılda 1,3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirerek, 24 mahallemizdeki tüm vatandaşlarımıza hizmet götürdük. Hizmet etmek işimizin sadece bir parçası dedik, esas olan gönül dünyasındaki kalplere dokunmaktır anlayışıyla hareket ederek gönüller yapmaya gayret ettik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:10
  1. doğa

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