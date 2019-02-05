Başkan Aktaş: “İz bırakacağız”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, seçim sürecinde yapılacak çalışmaları ve seçim sonrası hayata geçirecekleri projeleri anlattı.05 Şubat 2019 Salı 10:51
Hasan Özan
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti’nin Kızılcahamam eğitim Kampı’nda seçim sürecinde yapılacak çalışmaları ve seçim sonrası hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Başkan Aktaş, “Kısa, orta ve uzun vadede Bursa’yı dünya şehri klasmanına taşıyacak olan plan ve programımızı uygulayarak tarihe iz bırakacağız” dedi.
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