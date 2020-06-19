Başkan Akgün makam balkonunda organik meyve ve sebze yetiştiriyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, başkanlık makamının balkonunda salatalık, domates ve biber yetiştiriyor.

Başkanlık makamında organik meyve ve sebze yetiştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evinde sebze ve meyve üretmek isteyen Büyükçekmece halkına her türlü desteğin sağlanacağını açıkladı.

Organik tarımın önemi

Silivri ilçesinde tarım alanında projelere imza atan Silivri eski Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ı kendi yetiştirdiği sebzelerin bulunduğu balkonda ağırlayan Başkan Akgün, korona virüs salgının tarımın ne denli önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Büyükçekmece’de 2020 yılının meclis kararıyla Tarım Yılı ilan edildiğini hatırlatan Başkan Akgün; “İlçemizde bir tarım seferberliği başlatmıştık ki korona virüs ülkemizi ve dünyayı etkisi altına aldı. Bu süreç bize çevrenin, toprağın dolayısıyla organik tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımız artık kendi meyve ve sebzesini yetiştirip tüketmek istiyor. Kendi balkonunda veya bahçesinde kendi ürünlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlarımıza eğitim vereceğiz, meyve ve sebze fidesi vereceğiz. Ben de saksıların içerisinde kendi meyve ve sebzelerimi üretiyorum” dedi.

İsteyen vatandaşa eğitim verilecek

Büyükçekmece Belediyesi Tarım Müdürlüğü tarım sektörünün ve çiftçinin rekabet gücünün arttırılması için hayata geçirdiği projelere tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında evlerinin balkonunda ve bahçesinde organik sebze ve meyve yetiştirmek isteyen vatandaşlara ücretsiz eğitim verilecek.