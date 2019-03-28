Başkan adayından, İYİ Parti hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ve emekli emniyet müdürü İzzettin Özgibar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuray Kaya ile birlikte partinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

"Polis düşmanlaştırıldı"

İYİ Parti'nin, "Herkes için var mı kelepçen?" klibiyle ilgili konuşan Özgibar, klibin "Amerikanvari" olduğunu ve bu klipte emekçileri ve FETÖ-PKK mensuplarını bir araya getirerek, suçluların övüldüğünü ve halkın polise düşmanlaştırıldığını savundu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Kliple ilgili suç duyurusunda bulunan Özgibar, şunları söyledi: "Ve sivil polisler devletine, milletine ve yasalara sadakati bırakarak isyanla ceketlerini çıkartıp (burada ceketler polis üniformasını temsil ediyor) onlara, yani teröristlere katılıyor havası veriliyor. İYİ Parti'nin bu klibiyle PKK ve FETÖ'cü teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile beraber şehirlerde, dağlarda ve her yerde canla başla mücadele eden emniyet teşkilatımıza hakaret ediliyor, küçük düşürülüyor ve şiddet yanlısı gösteriliyor. Hapishanelerde olan PKK ile FETÖ'cü teröristlere övgü ve umut mesajı veriliyor. Bu klibi yaptıranların, yayınlatanların neye ve kimlere hizmet ettikleri ile niyetleri ortadadır. PKK ve FETÖ'cü teröristler ile Amerikan emperyalizmine hizmet ettikleri ve o cephede oldukları aşikardır."

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise İYİ Parti'nin FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu ileri sürdü.

"Hapiste olanlar Mehmetçik değil, Türk milletine kurşun sıkanlar"

Yücel, Akşener'in 21 Mart'taki Kocaeli mitinginde "garip gureba hapiste, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste" ifadelerini kullandığını belirterek, hapiste olanların Mehmetçik değil, Fethullahçı darbe girişiminde Türk milletine kurşun sıkanlar ve PKK'lılar olduğunu söyledi.

Meral Akşener'in geçmişte Fetullah Gülen'le bağlantısı olduğunu iddia eden Yücel, klibin yayının durdurulması gerektiğini söyledi.