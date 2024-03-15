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Siyaset

Başkan adayından ilkyardım şovu!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 10:15:00 - 2024-03-15 10:16:14

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse Trafik kazası geçiren ve yaralanan motokuryeye yaptığı müdahaleyle tepki çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse Trafik kazası geçiren ve yaralanan motokuryeye yaptığı müdahaleyle tepki çekti.

Giresun'un Karadeniz Sahil Yolu Çerkez mevkiinde bir motokurye trafik kazası geçirdi. Otomobiliyle kazanın olduğu noktadan geçen CHP Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse ve beraberindeki heyet yaralı motokuryeye müdahale etmek için durdu. Yaralıya müdahale eden Köse sürekli olarak “Beni tanıyor musun?” diye sordu. Köse'nin ekibi o anları kayıt altına alıp daha sonra başkan adayının sosyal medya hesabından paylaştılar. Paylaşılan görüntülerde beraberindeki heyetin olaya kahkahalarla eşlik etmesi vatandaştan büyük tepki aldı. Kazanın şokuyla sorulara cevap vermekte zorlanan yaralı motokurye ise olanlara anlam veremedi.

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