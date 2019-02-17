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Başkan adayı Yazıcı’ya coşkulu karşılama

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmaları kapsamında Orhanye Mahallesi’ni ziyaret etti.

17 Şubat 2019 Pazar 01:45
Başkan adayı Yazıcı’ya coşkulu karşılama

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmaları kapsamında Orhanye Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Yazıcı, ”Komşularımızla gönül köprüsü kurmaya geliyoruz.” dedi.


Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Marmaris’i karış karış gezen Yazıcı’nın bu seferki adresi Orhaniye Mahallesi oldu. Önce Orhaniye Martı Marina’ya uğradı. Daha sonra Orhaniye’ye geçen Yazıcı ve beraberindekiler, mahallemuhtarı Cem Dinç ve köy sakinleri tarafından oldukça sıcak ve coşkulu bir şekilde karşılandı. Kalabalık topluluğa karşı konuşan Yazıcı, ”Komşularımızla gönül köprüsü kurmaya geliyoruz. Orhaniye’nin eksikleri, ihtiyaçları, yapılması gerekenlerini biliyoruz. Göreve geldiğimizde bütün bu sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız. Teknelerinizi yanaştıracak iskeleler, sahalar, çok amaçlı salonlar, temiz su ve altyapı sorunları gibi sorunlarınızı tek tek çözeceğiz. Size söz veriyorum. Başkanlığa geldiğimizde tekrar sizi ziyaret edecek ve çalışmalarımızı başlatacağız ” dedi.


Serkan Yazıcı, konuşmasının ardından köy sokaklarında dolaşarak tek tek evlerin kapıları çaldı. Hem fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı hem de komşularının taleplerini dinledi. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, bu ziyaretler esnasında, Orhaniye’nin eksiklerini yerinde göstererek ihtiyaçlar konusunda Yazıcı’ya bilgi verdi. Köy evlerini dolaşırken bir ara çevresini saran çocukların neşeli ilgisiyle karşılaşan Yazıcı, kısa bir mola vererek çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Mahallelerine park yapılmasını isteyen çocukları gülümseyerek dinleyen Yazıcı; “Beni tanıyın ben Serkan abiniz, size park yapma sözü veriyorum” dedi. Ziyaretlerine devam eden Yazıcı ayrıca dolaşırken köylülerin ricası üzerine karşılaştıkları traktörü de kullanırken esprili bir şekilde “ Görüyorsunuz başkan dediğin, araba da kullanır, motor da, traktörde kullanır” diyerek köylülerin yüzünde tebessüme vesile oldu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 01:45
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