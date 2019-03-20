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Başkan Adayı Ulusoy engelli vatandaşlarla buluştu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
Başkan Adayı Ulusoy engelli vatandaşlarla buluştu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Ulusoy, seçimi kazanması halinde Avcılar’a ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ kurulacağının da sözünü verdi.


Engelli bireyler ve aileleri AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda bir araya geldi. Programa, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun, AK Parti Avcılar Kadın Kolları Başkanı Seda Tiryaki ve AK Parti Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Ergen’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programda sanatçı Şafak Sönmez’in şarkılarıyla engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlenip güzel bir gün yaşadı.


Programda bir konuşman yapan Ulusoy, vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğin ifade ederek, “İnşallah engelleri birlikte sevgiyle aşacağız. Çok güzel bir meclis üyesi adayı kadromuz var. Ayşe Işık hanımefendi de bunlardan birisi. Kendisi tüm dünyaya ayakları üstünde nasıl durulması gerekir bunu gösteren kıymetli kardeşim. Özellikle de bu konuda hem ressamlığı hem de paratekvando dünya ikinciliği bu konuda örnek. Yıllardır sivil toplum kuruluşlarındaki yapmış olduğum çalışmalarımdan en önemlilerinden birisi de engelli kardeşlerim ile yapmış olduğum ortak çalışmalardır. Her zaman da her zeminde bürokrasi hayatındaki vermiş olduğum destektir. Bundan sonra inşallah baş hizmetçilikte de bu 20 yıllık hezimet bu 20 yıllık zulmet son bulacak ve Avcılar için yeni ufuklara açılmanın yeni hizmetlere kavuşmanın marka bir kent olmanın da yolunu açacaktır diye düşünüyorum Rabbimden de bunu niyaz ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
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