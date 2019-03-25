0553 313 94 23

Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi gördü

31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala Aksaray’da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını hızla sürdürürken, ilginç bir seçim çalışması yapan İYİ Parti Belediye Başkan adayı Özhan Türemiş, rap kliple kentte ilgi gördü.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:09
Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi gördü

31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala Aksaray’da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını hızla sürdürürken, ilginç bir seçim çalışması yapan İYİ Parti Belediye Başkan adayı Özhan Türemiş, rap kliple kentte ilgi gördü. Şehrin dertleri, sıkıntıları, yapılacak projeler ve şehrin güzelliği rap klipte anlatıldı.


İlgiyle karşılanan kliple ilgili bilgiler veren İYİ Parti Belediye Başkan adayı Özhan Türemiş, “Seçim çalışmaları kapsamında güzel bir klip hazırladık. Bu klipte gördük ki, Aksaray’ı 7’den 70’e kucaklayan bir klip oldu. Aksaray’ın bütün derdini sıkıntısını orada anlatan, ifade eden bir klip oldu. Şu anda sadece Aksaray değil, Türkiye genelinde ciddi bir teveccüh gördü. Şu anda ciddi telefonlar alıyoruz. Bize teşekkür ediyorlar. Özellikle 18 ve 30 yaş aralığı gençlerimiz bizi gördüklerinde bağırlarına basıyorlar. Çok hoşlarına gitmiş. Onları daha çok kucaklıyor ve gerçekten de Aksaray’da çok farklı bir seçim çalışması sürdürüyoruz. 7’den 70’e herkese dokunuyoruz. Diğer belediye başkan adaylarına göre biz sadece çarşıda, pazarda, sanayide değiliz biz 48 mahallede de oluyoruz. Biz teşkilatımız ile birlikte her gün 50-60 kişilik ekiplerle girmedik gönül, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız sloganı ile güzel bir çalışma yapıyoruz. Bunun sonucu da çok iyi oluyor. Vatandaşlarımız diyor ki, ‘İlk defa bir belediye başkan adayı mahallemizde, evimizde kapımızı çaldı. Bizim derdimizi sıkıntımızı sordu’ diyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunun bana şöyle de bir faydası oluyor. Allah nasip kısmet eder, 1 Nisan’da belediye başkanı olduğumda inşallah ben 48 mahallenin derdini sıkıntısını öğrenmiş bir şekilde belediye başkanı olacağım. Hizmet etmem de çok daha kolay olacak inşallah” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    1. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    2. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    3. ANALİZ - Batı Afrika’da siyasi..
    4. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    5. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    6. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    8. Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını..
    9. Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk..
    10. Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde..
    11. Kar ve tipide mahsur kalan ambulans..
    12. Bozkırın ortasındaki "sahil kenti"..
    13. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7...
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. STK temsilcileri seçimlerde kimi..
    16. Doktor Arslan’a sevgi seli
    17. Şaphane’ye yeni itfaiye aracı
    18. CHP, Selahattin Demirtaş’ın sesiyle oy..
    19. Tedavi için hastaneye gidince göçük..
    20. Şampiyon at icralık oldu
    21. Öğrencilere 168 milyon ders kitabı..
    22. Servis minibüsü ağaçları yerinden..
    23. TCMB repo ihalesi açmadı
    24. Muğla'da yakalandı! Yaşının 6 katı..
    25. (Özel) Yok böyle sünnet çocuğu...Şehit..
    26. Türkiye’nin en büyük kongre merkezi..
    27. Maximum Kart'tan Hepsiburada'da vade..
    28. ’Filenin Aslanları’ finalde sahneye..
    29. Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi..
    30. Permakültür çiftliği için karavanla 8..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok