Başkan adayı İsmet Yıldırım: "Ümraniye’de ayrı cazibe merkezleri oluşturacağız”

Ümraniye’de bazı merkezi yerlerin daha fazla gelişim gösterdiğini belirten AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Dudullu ve Tepeüstü taraflarında uygulayacakları projeler ile yeni cazibe merkezleri oluşturacaklarını söyledi. Yıldırım, “Dudullu, orta bölge dediğimiz Çakmak ve Tepeüstü, buraları ayrı cazibe merkezleri yapıp, şehri rahatlatmamız lazım” dedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Giresun Göreliler Platformunca düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Yıldırım, programda davetlilerin sorularını cevapladı ve Ümraniye’de 31 Mart’tan sonra göreve geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Hayatın yeni gelişmeleriyle birlikte İstanbul’da olduğu gibi başta ulaştırma olmak üzere Ümraniye’de bazı problemlerin baş gösterdiğini belirten Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Problemleri var. Çok işler yapılmış. Ama biz bu problemlerini mahalle mahalle, mahallelerde platformlar kurarak, STK’lar ile, oradaki dernekler ile, mahalleliler ile oturup konuşarak, mahalledeki sorunları, problemleri tek tek masaya yatırıp ve onu artık baş ucu kitabımız diye bir kenarda tutacağız ve sırasıyla bu problemleri çözmeye inşallah yeni dönemde, 31 Mart’ta Ümraniye halkı bize desteğini verir, bizi seçerse onları inşallah birer birer yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

İmardan kaynaklanan nedenlerle Dudullu ve çevresine hizmetlerin geciktiğini hatırlatan Yıldırım, “Bu tarafa doğru daha çok hizmetleri aktarmamız gerekiyor bundan sonra. Yani Dudullu, Tepeüstü tarafından Dudullu ve mahallelerine çok daha iyi hizmetlerin gelmesi için imar planlarının, 2B arazileri ve o problemlerin bir an önce halledilmesi lazım. En önemli problem orada hukuki problemler. Bunları takip edip, gerekli yerlerle görüşüp bir an evvel çıkarmamız lazım. Vatandaş bizar olmuş bu durumdan haklı olarak” ifadelerini kullandı.

“Dudullu ve Tepeüstü taraflarını ayrı cazibe merkezleri yapacağız”

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Dudullu ve Tepeüstü taraflarında uygulayacakları meydan projeleri, prestij cadde projeleri ve Millet Bahçesi gibi projelerle bu bölgeleri cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Yıldırım, “Dudullu Meydanımız da çok kötü. Bu meydanımız da cazip bir durumda değil ve orayı cazip bir hale getirmemiz lazım. Oradaki Osmangazi Korusu’nu Millet Bahçesi’ne çevireceğiz, projemiz hazır. Yukarıdaki sosyal tesisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi yapacağız. Halka açık, daha ucuz bir sosyal tesis olacak orası. Bununla birlikte Dudullusporumuzun bir mekanı var. Sosyal mekanı iyi değil, kamp yerleri iyi değil, onu da elden geçireceğiz. Sahası fena değil. Onunla birlikte meydanı ele alacağız. Orada büyük bir zanaatkarlar çarşısı yapacağız. Dudullu’da bunu daha otantik bir halde yaparsak, daha dingin ve sakin bir şekilde orasını da cazip bir hale getiririz. Yani bu Dudullu, orta bölge dediğimiz Çakmak ve Tepeüstü, buraları ayrı cazibe merkezleri yapıp şehri rahatlatmamız lazım. Ve bir tarafa yük vermememiz lazım. Ümraniye büyük olduğu için buraları ayrı merkezler olarak düşünmemiz lazım” diye konuştu.