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Başkan adayı Hıdır, Başkan olduğunda vatandaşların karşılaşacağı Muğla’yı anlattı

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

26 Mart 2019 Salı 23:58
Başkan adayı Hıdır, Başkan olduğunda vatandaşların karşılaşacağı Muğla’yı anlattı

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır sosyal medyada en çok merak edilenleri yanıtladı.


Dr. Hıdır seçimlere sayılı günler kala yaptığı açıklamada seçim atmosferini değerlendirdi. Nasıl bir Muğla hayal ettiğini ve hayal ettiği Muğla’yı nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.


Dr.Hıdır "Seçimlerde milli iradenin bizden yana tecelli etmesi için gayret ediyoruz. Mevcut yerel yönetimlerin 20 yıllık yönetim zafiyetinden hoşnut olmayan vatandaşlarımız AK Parti ve Cumhur İttifakımızı tercih ederek gelecek yıllarını kurtarmak istemektedir. Yapılan anketlerde vatandaşlarımızın yüzde 72 oranında yerel yönetimlerden şikayetçi olması Muğlalı halkımız Antalya, Denizli örneğinde olduğu gibi trafik sorununu çözmüş, hayat pahalılığı olmayan halkla iç içe olan bir belediyenin özlemini çektiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple halkımızın tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacağına inanıyorum.


Vaat ettiği Muğla’yı anlattı


Hıdır, Belediye Başkanı olduğu taktirde vatandaşların nasıl bir Muğla ile karşılaşacağını anlatarak şu ifadelere yer verdi. “ Su fiyatlarının yüzde 50 daha ucuz olduğu, köprülü kavşaklarıyla trafik sorununun çözüldüğü, yaya üst geçitleriyle yaşlı ve çocuklarımızın güvenle yola çıktığı, üniversite öğrencileri için yüksek kira ve hayat pahalılığı olmadığı, denizi temiz, sokakları çöpten arındırılmış, doğayı ve tarım alanlarını koruyan, ürettiği ürünleri değerinde satabilen, her ilçesi doğalgaz ile ısınabilen, turizmi 12 aya çıkmış bir Muğla vaat ediyorum. Antik Turizm alanlarını tanıtmakla termal turizmi yaygınlaşması ile, rafting ve doğal yürüyüş yollarının düzenlenmesive spor kulüplerine kamp imkanı sunacak spor tesisleriyle 12 ay canlı bir turizm şehri olmayı hedefliyoruz.Dünya markası olabilecek zeytinyağımızın, çam balımızın kültür balıkçılığımızın ,et ve süt ürünlerimizin,endemik bitkilerimizin üretimini ve marka değerini yükselterek tarımsal kalkınmayı hedefliyoruz.Organik ürünlerin en çok arandığı ve tercih edildiği günümüzde dünyanın en güzel toprak,su ve havasına sahip olan Muğlamızda yetişen organik ürünleri markalaştırarak dünyaya açmayı hedefliyoruz. Kamu hizmeti gören şoför esnafımızın, çarşı ve pazar esnafımızın yasa dışı baskılara yüksek kira, tabela vergisi,çalışma ruhsat bedeli güzergah bedeli su bedeli,atık su bedeli, köylerden dolmuş güzergahının kaldırılması dolmuşcularımızın müktesep haklarının elinden alınması gibi baskı ve zulmü kaldırmak en öncelikli sosyal projemizdir. Yaşlılarımızın sosyal hayata tutunmalarını sağlamak, kadınlarımıza rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek, gençlerimize kariyer, mesleki eğitim ve iş imkanı sunmak, çocuklarımıza okul sonrası etüt ve eğitici oyun alanları açmak, engelli yavrularımıza yeteneklerini geliştirebilecekleri ve arkadaşlıklar kurabilecekleri engelli sanat ve konuk evleri, çiftçi ve köylümüzü şehirde misafir edebileceğimiz konuk evleri inşa etmek diğer sosyal projelerimizdir. Hayatı kolaylaştıran güvenli ve akıllı sosyal konutlar, ulaşımda alternatif olan raylı sistem, butik havaalanları ile dışarıya açılan yeni turizm destinasyonları, deniz taşımacılığında Marmaris- Fethiye- Bodrum feribot seferleri, Muğlamıza yeni ufuklar açacak olan projelerimiz arasındadır.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:58
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