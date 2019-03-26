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Başkan Adayı Gürkan’dan ziyaretler

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Bizim yolumuz ince, uzun ve meşakkatli.

26 Mart 2019 Salı 15:43
Başkan Adayı Gürkan’dan ziyaretler

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Bizim yolumuz ince, uzun ve meşakkatli. Biz gece gündüz gideceğiz, bu memleketin ve bu memlekette yaşayanlara en güzel şekilde hizmet sunmak için gideceğiz" dedi.


Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Doğanşehir İlçesi’nde temaslarda bulundu. Doğanşehir’de Günedoğru, Söğüt, Gövdeli ve Elmalı Mahalleleri’ni ziyaret eden Gürkan, burada vatandaşlarla bir araya geldi.


Gürkan, ziyaretlerinde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin önemine dikkat çekerek, seçimin bayram havasında geçtiğini ifade etti.


Gürkan, 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldığını kaydederek, "Seçim önemli bir hadisedir. Zaman zaman sizlerin de, bizlerinde duyduğu gibi ’Beka sorunu var mı, yok mu?’ ifadeleri var. Türkiye ve Anadolu coğrafyası, pahalı bir coğrafyadır. Her zaman burada dimdik ayakta durmalıyız. Birlik, birlik, dirlik ve düzen içerisinde durmak mecburiyetindeyiz. Farklı fikir, düşünce, ideolojilerimiz o insanlığın zenginliğidir. Serveti ayrımcılık olarak görmek doğru değildir. Bu birliğimizin teminatı olmalıdır. Bu kapsamda 31 Mart’ta yapılacak olan seçim Türkiye ve Malatya açısından önemli, o nedenle 31 Mart’ta Malatya’da AK Parti dememiz gerekir. Sandıkta AK Parti olarak güçlü bir şekilde çıkmalıyız" diye konuştu.


Herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışlarının olduğunu dile getiren Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Yönetimdeki şeffaflık, berraklık, ehliyet ve liyakat önemli bir hadisedir. Zaten olmadığı zaman yönetimde, başarı da olmaz. Eğer bir yerde başarı varsa orada ehliyetin, liyakatin, şeffaflığın, berraklığın, kontrol edilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin temel esas olması lazım. Yöneticilikte dürüst olmak temel esas olmalıdır. Eğer siz başarı grafiğinizi yükseltmek istiyorsanız, bereket kavramını yönetime yansıtmak istiyorsanız adil, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olmalısınız. Devletin kör kuruşunu genel anlamda ki hesabını sormak, sordurmak, takip etmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Yöneticiliği tarif ederken eğer yönetici düzgün hareket ederse, bir ile başladığı şeyi bin yapar. Ben bunları yaşadığım hayatta gördüm son örnek Battalgazi’de yapılan yatırımlar. Bizim ölçeğimizdeki 50 senelik hangi belediyeyi alırsanız alın Battalgazi’nin yaptıkları onlardan çok daha ağır olur. Burada ki temel nokta şudur; eğer siz dürüst yönetici olursanız biriniz bin olur. Yönetimde ehliyet, liyakat çok önemli bir hadisedir. Bu anlamda pusulamız; amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Çalışmanın, gayret etmenin, adil, adaleti ve herkesi kucaklayacak bir azim duygusu içerisinde milletimize hizmet edeceğiz."


31 Mart’ta rekor bir oyla sandıklardan çıkmak istediklerini ifade eden Gürkan, "Malatya medeniyetler, kahramanlıklar, ilim ve irfan destanları yazdı. Malatya, 31 Mart’ta da sandıklarda rekor kıracak ve gönül belediyeciliğinin destanını da yazacak. Vatan, millet söz konusuysa gerisi teferruattır diyeceğiz. Arkamıza bakmadan ileriye doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Onun için kalan süreyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hem memleketimizin istikbali ve ikbali hem de geleceğimiz açısından önemli bir seçime gidiyoruz. Hepimiz sandığa gideceğiz ve vatandaşlı9k görevimizi yerine getireceğiz. Oylarımızı kullanırken de vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Yaparsa, AK Parti yapar" dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra Hanımın Çiftliği Eğitim Derneği’ni ziyaret etti.


Gürkan, buradaki konuşmasında, "31 Mart’taki seçim çok önemli. Ben üç dönem belediye başkanlığı yaptım ama hiçbir dönemde oy istemedim ama bu dönem oy istiyorum. Bu dönemi daha hassas görüyorum. Pahalı bir coğrafyada bulunuyoruz. O nedenle bekam meselesi vardır. Bu coğrafyada yaşamak için güçlü bir şekilde dimdik ayakta durmalıyız. Bu nedenle de birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ardından Kernek Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.


Büyük bir coşku ve sevgi gösterileri altında mahalle toplantısının yapılacağı alana gelen Gürkan, "Uzun, meşakkatli ve yükümüzün ağır olduğu bir yola çıktık. Sizlerin desteği bu noktada çok önemli. Malatya halkı, kamuoyu yoklamasında yüzde 85’in üzerinde bizim üstümüzde durdu. Bu hakikaten önemli. Sizler için yola çıktık. Hep birlikte çıktığımız bu kutsal yolda Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız" dedi.


’Malatya’yı segment atlatacağımızı herkes biliyor’ diyen Gürkan, "Bizler uzun, ince bir yola çıktık. Aşık Veysel’in söylediği gibi ’Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.’ Gündüz gece gideceğiz, bu memleketin ve bu memlekette yaşayanlara en güzel şekilde hizmeti sunmak için gideceğiz. Çıktığımız bu kutlu yolda emin adımlarla ileriye gideceğiz. Ele ele, sırt sırta vereceğiz araya nifak sokmak isteyenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Sivrisinekler bataklıklarda çoğalırlar. Eğer biz o bataklıkları kurutursak, o sivrisineklerin bir kıymeti harbiyesi kalmaz, uçmaya da mecalleri olmaz ve pat diye düşerler. Biz, bataklıkları kurutacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:43
  1. doğa

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