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Spor Başkan açıkladı... İşte Yeni Hakemlik Sistemi!
Spor

Başkan açıkladı... İşte Yeni Hakemlik Sistemi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun çiçeği burnunda başkanı Mehmet Büyükekşi, mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile düzenlenen yayın hakları imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi birçok konuya değinirken, yeni hakemlik sistemin dair de planlarını resmen açıkladı. Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Tek hedefimiz, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek ve marka değerini arttırmak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 11:21:00 - 2022-06-24 11:21:24
Başkan açıkladı... İşte Yeni Hakemlik Sistemi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun çiçeği burnunda başkanı Mehmet Büyükekşi, mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile düzenlenen yayın hakları imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi birçok konuya değinirken, yeni hakemlik sistemin dair de planlarını resmen açıkladı. Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Tek hedefimiz, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek ve marka değerini arttırmak." ifadelerini kullandı.

TFF ile mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yayın hakları imza töreni düzenlenledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında "Tek hedefimiz, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek ve marka değerini arttırmak. Şeffaf, adil, kamuoyunda karşılık bulacak şekilde kurullarımızı oluşturacağız. En doğru ve tarafsız kararları almak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ HAKEMLİK SİSTEMİ

"Yeni hakemlik sistemi ve kurullarımızın belirlenmesi hedefimiz var." diyen Mehmet Büyükekşi, en doğru ve tarafsız kararları alabilmek için yönetim kurulumuzla çalışmaya devam edeceğiz. beIN Sports ile anlaşmamız hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

ANLAŞMA 2 YILLIK!

Yayıncı kuruluş ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını kaydeden TFF Başkanı, "beIN SPORTS ile 2.2 milyar TL karşılığında 2 yıllık anlaşma sağladık. Bu rakam, kulüplerimizin de istediği rakamdan daha yüksek. Kulüpler Birliği de bu anlaşmaya onay verdi." derken "Süper Lig'deki VAR hakemleriyle, saha hakemlerini ayırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

beIN Media Group ve Digiturk'ün CEO'su Yousef Al-Obaidly ise: "TFF Yönetimi'ne teşekkür ederim. İki taraf da birlikte çalışmak için büyük efor harcadı. Türk taraftarlara en iyi yayını izletebilmek için tutkulu biçimde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Türk futbolunun marka değerini arttırmaya çalışacağız." diyen Yousef Al-Obaidly "105 ülkede Türk futbolu yayınlanıyor. Daha fazla ülkede yayınlanması için çalışacağız. Türk bayrağının daha fazla ülkede yayınlanmasını istiyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kaçak yayınlar için önlemler alınacağını söyledi. Bu kararımızda etkili oldu." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Mehmet

Eskilerin gitmesi lazım yerine geleceklerin işini hakkıyla yapması lazım en başta tff eski mhk ya güven kalmadı güvenlerini yitirdiler
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