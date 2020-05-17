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Başkale’de tamamlanan bin 389 konteyner depremzedelere teslim edildi

Van’da 5.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:30:19 -
Başkale’de tamamlanan bin 389 konteyner depremzedelere teslim edildi

Van’da 5.9’luk İran depreminin vurduğu Başkale ilçesinde geçici barınma merkezlerinde çalışmalar tamamlandı. Kurulumu biten bin 389 konteyner depremzedelere teslim edildi.


23 Şubat’ta İran’ın Khoy kentinde meydana gelen 5,9’luk depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Van’da depremde evleri zarar gören vatandaşlar çadır kentlere yerleştirilmiş ve 19 mahallede vatandaşların kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatılmıştı. En çok yıkımın olduğu Özpınar, Güvendik, Gelenler, Ömerdağı, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerinde konteynerlerin kurulum çalışmaları tamamlandı. Diğer hasar alan mahallelerle birlikte toplamda 19 mahallede kurulan konteynerlerin elektrik, su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları AFAD ekiplerince tamamlandı. 19 mahallede kurulumu tamamlan bin 389 konteynere aileler yerleştirildi. Temizlik ve gıda yardım kolilerinin dağıtıldığı depremzedelere günlük ekmek yardımları da hala devam ediyor.



“Devletimiz her şeyi yaptı”


Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan, ilk etapta çadırlarda kaldıklarını belirterek, “Konteynerlerimizin kurulumu tamamlandı. İnşallah devletimiz bizlere ev de yapacak. 130 konteynerimiz kuruldu. Biz devletimizden memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, valimize ve kaymakamımıza bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı. Hala bize yardımlar geliyor. Gıda yardımı ve günlük ekmek yardımları devam etmektedir. Allah herkesten razı olsun” dedi.

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