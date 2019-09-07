0553 313 94 23

Başkale’de PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait mağarada ele geçirilen yaşam ve örgütsel malzemeler imha edildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 21:13
Başkale’de PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait mağarada ele geçirilen yaşam ve örgütsel malzemeler imha edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 6 Eylül 2019 tarihinde Polis Özel Harekat (PÖH) timi ile birlikte ‘Şehit Jandarma Uzm.Onb. Kemal Zeren operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenenoperasyonda, doğal mağaradayapılan aramada; 3 adet bilgisayar program CD’si, 1 adet gece görüş için kask aparatı, 4 adet örgütsel yayın, 1 adet boş piknik tüp, 1 adet ortadan kesilmiş vaziyette büyük tüp, 9 adet VCD kablosu, 2 adet bilgisayar kablosu, 1 adet boş defter, 1 adet mangal, 1 adet battaniye, 1 adet tava, 1 adet plastik tabak, 10 adet boş pet şişe, 1 adet mangal ızgarası, 1 adet antifiriz bidonu, 1 kilo çay ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 21:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Toplu sonuç
    1. Futbol: Toplu sonuç
    2. Sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor
    3. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    4. Filenin Sultanları, Avrupa..
    5. Diyarbakır’da kurşun yağdırdılar!..
    6. YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
    7. "Suriyelilere 40 milyar dolarlık..
    8. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta attılar:..
    9. TÜGVA'dan oturma eylemi yapan..
    10. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    11. Kılıçdaroğlu yumurtalı saldırı sonrası..
    12. Isparta'dan Diyarbakır annelerinin..
    13. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    14. Başkale’de PKK’ya ait yaşam..
    15. 'Susamam'da yer alan Mirac, FETÖ'cüler..
    16. Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
    17. Zorunlu Deprem Sigortası'na zam geldi
    18. Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim?..
    19. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    20. Soylu'dan şehit Kansuva için taziye..
    21. Kılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis..
    22. Hazırlık maçında golsuz beraberlik
    23. Martino Minuto'dan bir altın daha
    24. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva..
    25. Nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da..
    26. Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı..
    27. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda..
    28. Başkan Erdoğan Yassıada'daki..
    29. Zorunlu deprem sigortası ne kadar oldu?
    30. Moldova Rus gazını indirimli alacak
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim