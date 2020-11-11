Başka yerden burs alan KYK’dan burs alabilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binlerce üniversite öğrencisine burs ve öğrenim kredisi vermekte. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında verilecek olan burs ve öğrenim kredisi başvurularını 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında kabul etti. KYK burs ve öğrenim kredisine başvurun öğrenciler, başta VGM olmak üzere burs veren vakıflar olmak üzere burs veren kuruluşlardan da burs almak için başvuruda bulunmak istiyor. KYK dışında burs başvurusunda bulunacak öğrenciler başka yerden burs alınırsa KYK bursunu etkiler mi? Sorsun da soruyor.

KYK bursu alan başka kurumlardan burs alabilir mi?

VGM bursu KYK bursuna engel mi? KYK bursu alan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu alamaz. Ancak KYK kredi almak VGM bursu alabilir. Her iki bursu almak mümkün olmasa da KYK veya VGM’den burs alan öğrenciler diğer dernek ve vakıflardan burs alabilirler. Birden fazla burs almak mümkün.