Meclis Başkanı Türkiye’de konuştu! KKTC mesajı verdi şimdi Rumlar düşünsün

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, temaslarda bulunmak üzere Hatay’a geldi. Şehirdeki temaslarına Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret ederek başlayan Öztürkler, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki tutumundan geri adım atmayacağını vurguladı. Öztürkler, "Yine dün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamaları vardı. Özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili iki devlet sorununa işaret etmişti. Bizler egemen eşitliğimizden ve eşit uluslararası statümüzden asla taviz vermeyeceğiz. KKTC’de de iki halk, iki demokrasi, iki devlet vardır ve bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir, buna göre hareket etmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olmuştur" dedi.

"Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin mali ve iktisadi destekleriyle birlikte KKTC daha da gelişmeye devam etmektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kıbrıs Türk halkı bu yolları asla yalnız yürümeyecektir" sözlerini hatırlatan Öztürkler, Ankara’nın KKTC’ye verdiği desteğin her alanda sürdüğünü belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin sarsılmaz ve koparılmaz bağları vardır. Aynı tarihi, aynı kaderi yaşayan insanlarız bizler. KKTC halkı 1960-1970 yıllarında çok büyük acılar çekmiştir. Bugün 1974 Barış Harekatı’nı iyice bilmek gerekir. Mehmetçik ile Mücahit'in mücadelesi sonunda bizler orada bağımsız, egemen ve özgür bir şekilde yaşayabiliyoruz. Buradan bunu belirtmek ve Mehmetçik ile Mücahid'i selamlamak istiyorum. Kıbrıs Türk halkı izolasyonlar altında dünyadan koparılmaya çalışılmaktadır ama Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında ana vatan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin mali ve iktisadi destekleriyle birlikte KKTC daha da gelişmeye devam etmektedir. Bunların en önemli örneklerinden birisi asrın su projesidir. Yakın zamanda hayat bulacak olan doğal gaz projesidir. Kıbrıs Türk halkı ve KKTC gelişmeye devam ediyor" dedi.

"Yüzde 85’i yıkılmış bir şehrin tekrar inşa edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ana vatan Türkiye Cumhuriyet’ine çok teşekkür etmek istiyorum"

Öztürkler, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri de rahmetle anarak, ana vatan Türkiye’de yaşanan felaketin acısını Kıbrıs Türk halkının en derinden hissettiğini söyledi. Öztürkler, "Hatay’a yaptığımız ziyarette şehri gözümüzle görme imkanı bulduk. Burada ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü gerçekten gördük ve hissettik. Yüzde 85’i yıkılmış bir şehrin tekrar inşa edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çok büyük bir güç, tekrardan bir şehri inşa etmek kolay değil. Tüm emeği geçenlere, sayın valimize, devlet yetkililerine kalben teşekkür etmek gerekir" dedi.

Yeniden inşa edilen şehrin yüzde 85’inin tamamlandığı bilgisini aldıklarını belirten Öztürkler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

Vali Masatlı ise Öztürkler’i kardeşliğin, barışın ve medeniyetin şehri Hatay’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "tek millet, iki devlet" anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti. Ziyaretten ötürü yaşadığı mutluluğu dile getiren Vali Masatlı, "KKTC’mizin meclis başkanı öncelikle olarak kardeşliğin, barışın ve medeniyetlerin beşiği Hatay’ımızda sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizler, KKTC ile ortak tarihi ve ortak kültürleri olan aynı zamanda iki devlet, tek millet anlayışıyla yanlarında olan ülkeyiz. Bu günde asırların felaketi sonrası şehrimize yapmış olduğunuz ziyareti şahsımız adına mutluluk olarak görüyoruz" dedi.

Öztürkler, Valilik ziyaretinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi. Belediye Şeref Defteri’ni imzalayan Öztürkler’e, Öntürk tarafından Hatay’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.