Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmez: Araba camını sirkeyle silince bakın ne oluyor!

Sürüş güvenliği için en önemli unsurlardan biri net bir görüş alanına sahip olmaktır. Ancak günlük kullanımda araç camlarında biriken toz, yağ filmi ve böcek kalıntıları standart temizliklerle kolay kolay çıkmaz. Son dönemde birçok sürücü, camda oluşan bu zorlu kir tabakasını sökmek için mutfakların vazgeçilmezi olan elma sirkesine başvuruyor.