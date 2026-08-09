Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmez: Araba camını sirkeyle silince bakın ne oluyor!
Trafik ortamında ön camda biriken inatçı yağ, toz ve böcek lekelerinden kurtulmak isteyen sürücüler çareyi farklı bir yöntemde buldu. İşte detaylar...
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Trafik ortamında ön camda biriken inatçı yağ, toz ve böcek lekelerinden kurtulmak isteyen sürücüler çareyi farklı bir yöntemde buldu. İşte detaylar...
Sürüş güvenliği için en önemli unsurlardan biri net bir görüş alanına sahip olmaktır. Ancak günlük kullanımda araç camlarında biriken toz, yağ filmi ve böcek kalıntıları standart temizliklerle kolay kolay çıkmaz. Son dönemde birçok sürücü, camda oluşan bu zorlu kir tabakasını sökmek için mutfakların vazgeçilmezi olan elma sirkesine başvuruyor.
Yağ tabakasını söküp atıyor Elma sirkesinin içerisinde yer alan asetik asit, cam yüzeyine yapışan mineral birikintilerini, yağ izlerini ve sileceklerin bıraktığı lekeleri çözmede oldukça etkili. Suyla seyreltilerek hazırlanan karışım, mikrofiber bez yardımıyla uygulandığında camın üzerindeki mat tabakayı ortadan kaldırarak daha şeffaf bir görünüm sağlıyor.
Doğru uygulanmazsa camda iz bırakabilir Sirke cam yüzeyinde kurumaya bırakıldığında, özellikle güneşli havalarda ciddi lekeler ve görüşü engelleyen yansımalar oluşturabiliyor. Bu nedenle sirke uygulamasından hemen sonra camın temiz ve kuru başka bir mikrofiber bezle iyice silinmesi gerekiyor.
Silecek deposuna sakın koymayın Sürücülerin en çok yaptığı hatalardan biri de bu karışımı doğrudan cam silecek suyuna eklemek.
Sirke, aracın su hortumlarına, silecek lastiklerine ve kaportadaki boyaya zarar verebileceğinden sadece cam yüzeyinde ve beze sıkılarak kullanılmalı. Ayrıca camınız ne kadar temiz olursa olsun, eskimiş ve sertleşmiş silecek lastiklerinin de camda sürekli iz bırakacağı unutulmamalı.
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