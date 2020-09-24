Başka sınıflar da açılacak mı? Bakan Selçuk cevapladı

Sorumluluklarının çok büyük olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, aldıkları kararların istişare edilerek alındığını ve okullarda tam bir farkındalığın olduğunu açıkladı.

Veliler çocuklarını gönderiyor

Koronavirüs nedeniyle sadece 1. sınıflar haftada 2 gün okula gidiyor. Velilerin çocuklarını okula yolladığına dikkat çeken Bakan Selçuk, Türkiye ortalamasının yüzde 70'lerde olduğunu açıkladı.

Okullarda hijyene önem gösteriliyor

Okullarda sürekli bir hijyen denetimi olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, eksiklerin olması muhtemel olduğunu belirterek yüzde 99 oranında bir titizliğin olduğunu söyledi.

Başka sınıflar da açılacak mı?

Koronavirüs nedeniyle ulusal bir sıkıntının olduğunu belirten Bakan Selçuk, verdikleri bütün kararlarda dünyaya ve sağlık bakanlığı verilerine baktılarını, risk gördükleri anda sıkıntılı bir durumda karar almaktan vazgeçtiklerini belirterek, MEB'in kontrollü olarak gitmek istediğini açıkladı.