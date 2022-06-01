Başka emrin var mı koçum? Yürü git işine soyadını gizleyen yazar
Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, faiz sevdasını gizleme ihtiyacı hissetmedi.
Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, faiz sevdasını gizleme ihtiyacı hissetmedi. Muratoğlu, Sözcü gazetesindeki yazısında "Mecburen faiz artıracaksın. Hassasiyetlerin varsa adına 'faiz' demezsin… Seçmenine 'caiz' dersin.
Nasıl başarıyorsunuz sahi? Zır cahil olsan böyle kötü yönetemezsin!" ifadelerini kullanarak, rantiyecilerin adamı olduğunu bir defa daha gösterdi.