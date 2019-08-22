Basit yaralamadan aranan hükümlü yakalandı Tekirdağ’da, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ’da, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ’da, basit yaralama suçundan aranan S.O. isimli şahıs, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yakalandı. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkağıl Mahallesi’nde yakalanan S.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.