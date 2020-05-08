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Aktüel

Başiskele’ye yeni parke yollar yapılıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmasına devam ederken kente yeni parke yollar da kazandırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:07:43 -
Başiskele’ye yeni parke yollar yapılıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmasına devam ederken kente yeni parke yollar da kazandırıyor.


Bir yandan korona virüs salgını ile mücadele eden Başiskele Belediyesi, diğer yandan da projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürerek ilçeye yeni parke yollar kazandırıyor. Yapılan çalışmalar ile zaman içinde doğal nedenlerden ve alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan yollar daha konforlu hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Barbaros Mahallesi Gürpınar Sokak ve Evkaf Sokak’ta parke yol çalışması, Aydınkent Mahallesi ve Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde parke tamiri, Karşıyaka Mahallesi Latife Hanım Caddesi, Ovacık_Mahallesi Çuhane Caddesi ve Paşadağ Mahallesi Yarışalan Caddesin’nde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.


Ekipler ayrıca Altınkent Mahallesi 29 Ekim Caddesi Cemiyet Sokak, Döngel Mahallesi Mümin Sokak ve Yeşilkent Mahallesi Yahya Kemal Sokak’ta yol reglaji ve tüenen serimi yaparak yeni parke yollar için hazırlık yapmaya devam ediyor.

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