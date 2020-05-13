Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı

Başiskele Belediyesi tarafından bugün sokağa çıkacak 0-14 yaş grubundaki çocuklar için parklarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olan çocuklar bugün, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek. Geleceğin teminatı çocukların evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynamaları için Başiskele Belediyesi de çalışma başlattı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşturulan dezenfekte ekipleri, ilçe genelindeki tüm park ve bahçeleri, oyun gruplarını, bankları ve kamelyaları özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

Ekipler, aynı zamanda parklardaki ağaç budama, peyzaj, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını da yaparak parkların daha güvenli olması için yoğun mesai harcadı.

Öte yandan, Başiskele Belediyesi, geleceğin mimarı çocukların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde büyümesi için ilçenin her bir mahallesine yeni oyun parkları kazandırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, son olarak Aksığın Mahallesi’ne yeni bir çocuk oyun parkı yaptı.