Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Geçen yıla kadar ABD tarafından başına konulan 10 milyon dolar ödülle en çok arananlar listesinde yer alan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington’da ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, o anları "Sıkı çalış, daha sıkı oyna" notuyla paylaştı.

Bir dönem ABD tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve başına 10 milyon dolar ödül konulan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Washington D.C.'ye gitti. Şara, ziyaret kapsamında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı.

SIKI ÇALIŞ DAHA SIKI OYNA

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

Paylaşımında Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerine yer verdi.

Şara'nın, yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

ÖDÜL GEÇEN YIL KALDIRILDI

ABD 2017 yılında Ahmed eş-Şara'nın yakalanması için başına 10 milyon dolarlık ödül koymuştu. Ödül, ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyetin 2024 yılı Aralık ayında Şam'da Ahmed eş-Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kaldırılmıştı.

