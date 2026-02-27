  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bombalı saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmişti! O sanıklar için istenen cezalar belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı İlk duruşma yapıldı! Ekrem’in ‘çirkinsin’ davasında karar Afganistan İslam Emirliği'nden Pakistan'a misilleme! Aziz İhsan Aktaş davasında tahliye kararları! Bakan Fidan’dan barış diplomasisi! Pakistan ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı UEFA’dan ve FIFA’dan Siyonistlere yeni jest HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan vesayet odaklarına sert tepki: "Kirli oyunlara geçit yok!"
Yerel İslam dünyası İsrail’e karşı ayağa kalktı! Cidde’deki olağanüstü zirvede hangi tarihi kararlar alındı?
Yerel

İslam dünyası İsrail’e karşı ayağa kalktı! Cidde’deki olağanüstü zirvede hangi tarihi kararlar alındı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İslam dünyası İsrail’e karşı ayağa kalktı! Cidde’deki olağanüstü zirvede hangi tarihi kararlar alındı?

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi olağanüstü toplantısında Türkiye'yi temsil etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi olağanüstü toplantısına katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısında yer aldı.

Toplantıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimleri genişletmeye yönelik adımları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster

İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı
İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

Dünya

İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz

Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23