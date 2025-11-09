Hz. Muhammed’in ayak izinde! 1403 yıl sonra Mekke’den Medine’ye adım adım hicreti yaşadılar

Yolculuğa İngiltere'den katılan Telhat Sultan ise bu yürüyüşün kendisine hem fiziksel hem de zihinsel olarak faydalı olduğunu söyledi. Günlük hayatta herkesin bir koşuşturma içinde olduğunu ve aceleyle hareket ettiğini söyleyen Sultan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hicret yürüyüşüne hazırlanmak için yaptığım yürüyüşlerde düşünmeye zaman buldum ve yavaşladım, önemli olana odaklanmam gerektiğini fark ettim. Ben tip 1 diyabet hastasıyım ve inanılmaz bir şekilde son beş gündür insülin iğnemi kullanmadım. Buraya gelmeden önce günde dört kez iğne yapıyordum ama çöldeki yürüyüşler, sağlıklı yiyecekler ve manevi duyguların artmasıyla tip 1 diyabetim insülin kullanmadan kontrol altında."