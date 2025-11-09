AA Giriş Tarihi: Hz. Muhammed’in ayak izinde! 1403 yıl sonra Mekke’den Medine’ye adım adım hicreti yaşadılar
Hazreti Muhammed'in 622'de Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret yolculuğunun izini sürmek için dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen Müslümanlar, kimi zaman yürüyerek kimi zaman deve sırtında bir haftalık manevi yolculuklarını Medine'de tamamladı. Yürüyüşü organize eden Waseem Mahmood, "Sevindik, ağladık, duygulandık, coştuk. Şimdi sadece heyecanlı ve minnettar hissediyoruz" dedi. Katılımcılardan Muhammed Settar ise “Günlerdir yürüyorduk ve çölde bu kadar uzun zaman geçirdiğime hala inanamıyorum. Çadırlarda uyuduk, büyük bir bereket, kardeşlik ve paylaşım hissi vardı. Birlikte yedik, dua ettik ve yürüdük. Onun geçtiği dağlardan, vadilerden, çöllerden geçtik. Derin bir içsel yansıma yaşadık. Hayat çizgimde bir dönüm noktası oldu" sözleriyle yaptıkları yolculuğu anlattı.