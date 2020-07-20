Basın ve Yayın Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de öğrenim görmek isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanlarını siz değerli okurlarımıza buradan açıklamak istiyoruz. Özelikle fakülte bazında eğitim alan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının daha çok olmasından dolayı buradan araştırma yaparak istediğiniz 4 yıllık bölümün taban puanlarını öğrenebilirsiniz.

Basın ve Yayın Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

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YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Basın ve Yayın (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri