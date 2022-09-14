Başın göğe erdi mi Nagehan? O karar, Alçı'yı havalara uçurdu

İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözler sarf eden teşhirci şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kararının kaldırılması, Nagehan Alçı'yı çok mutlu etti. Söz konusu kararın arkasında kadın hakimlerin olduğuna dikkat çeken Alçı, Habertürk'teki “İşte kadın hakim farkı!” başlıklı yazısında "Gülşen’in ev hapsi kararını kaldıran 3 kadın hakimmiş, bir başkan ve iki üye… Hem cezaevine gönderen kararı hem de ev hapsi kararını verenlerin tümü erkekti. Gülşen’i yeniden özgürlüğüne kavuşturanların ise tümü kadın… Dünyayı biz kadınlar yönetsek her şeyin ne kadar farklı olacağını gösteren bariz bir örnek…" herzelerini yumurtladı.