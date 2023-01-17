Basın Ekspres'te korkutan kaza

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yan yol TEM istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine giden Mervan A idaresindeki beton mikseri, aynı yöne giden ve yolcu taşıyan H.K.Y idaresindeki minibüse arkadan çarptı. 15 kişinin bulunduğu dolmuşta 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. İHA'nın haberine göre sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ağır olan ve bir kişi ambulansla hastaneye götürülürken, diğer 3 kişi ise kendi imkanlarıyla gitti.

Kaza nedeniyle bir süre yan yolda çift yönlü trafik oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaza ile ilgili konuşan ve hafif yaralanan yolculardan biri, “Minibüs birden durdu, yolcu indirmeye kalkarken, arkadan ‘güm’ diye bir ses geldi, biz de anlamadık. Biraz ayağımda ve omuzumda hafif ağrı var. Minibüsten tam inecekken, çok ucuz atlattık. Minibüste yaklaşık 15 kişi vardı. Tam ineceğimiz sırada kaza oldu” diye konuştu.