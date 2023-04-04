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Siyaset Basın camiasından tepki yağıyor! Tiyatrocu İP'in adayı fena pot kırdı
Siyaset

Basın camiasından tepki yağıyor! Tiyatrocu İP'in adayı fena pot kırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 15:11:00 - 2023-04-04 18:33:32

İYİ Parti milletvekili aday adayı eski İl Başkanı Özlem Ural'ın, “Ayıdan post gazeteciden dost olmaz” sözü tepkilere neden oldu.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı olarak bir dönem görev yapan Özlem Ural, milletvekili aday adayı olacağından geçtiğimiz aylarda yapılan il kongresinde aday olmamıştı. Ural milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunup Balıkesir merkezinde bir büro kiralamış ve araç giydirerek seçim çalışmalarına başlamıştı. Ural'ın İYİ Parti il başkanlığında milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı toplantıda kendisine sorulan bir soru üzerine kullandığı “Ayıdan post gazeteciden dost olmaz” şeklindeki sözleri ise tepkiyle karşılandı.

Ural'a eski bir siyasetçiden bu sözü duyduğunu ancak bunu kabul etmediğini anlattığı toplantıda mesleki ahlak ve etik kurallarına değinmesi başta salondakiler olmak üzere basın camiasından tepki yağdı.

Aday adayı Özlem Ural: Ayıdan post gazeteciden dost olmaz

İYİ Parti önceki dönem il başkanı ve şimdinin milletvekili aday adayı Özlem Ural bir muhabirin Özlem Ural'ın seçim bürosunun bulunduğu binanın büyük bölümünü kaplayan seçim pankartına dikkat çekerek, “bu yöntemle adaylığınızı garanti mi etmiş oluyorsunuz” sorusuna Ural'dan şu yanıt geldi:

“Bu soruyu cevaplamayacağım. Pankartı yapan arkadaş sosyal medyada gereken cevabı verdi. Bir siyasetçiden duymuştum, ayıdan post gazeteciden dost olmaz dedi, ben de çok kızmıştım. Biz o gazetecilerle kendimizi anlatacağız demiştim. Biz göreve geldikten sonra tüm meslekler için ahlak ve etik kurallarını çok güzel şekilde işleteceğiz. Yapmayan arkadaşlarla da ayrıca görüşeceğiz.”

İYİ Parti İl Başkanı Yörük: Son derece üzgünüm

Özlem Ural'ın açıklamasının ardından aday adaylığı tanıtım toplantısında da yer alan İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük bir açıklama yaptı. Yörük, “3 Nisan 2023 Pazartesi günü İYİ Parti İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylarımızdan Özlem Ural hanımefendi ile basın mensupları arasında geçen tatsız diyalog ve ardından gelen talihsiz açıklamaların şahidi olmaktan dolayı son derece üzgünüm.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski İl Başkanımız Özlem Ural'ın kendisine sorulan soru karşısında verdiği cevabı, Türkiye'nin yarınlarını inşâ etmek, vatandaşlarımızın daha adil, daha güvenli ve refah seviyesi yüksek bir ülke hayaline kavuşturmak üzere yola çıkan Cesurlar Hareketinin bir neferi olarak kabul etmek asla mümkün değildir.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çok zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarımızın özgürce görevlerini yapabileceği bir Türkiye sorumluluğu ve çeşitli baskı, zulüm ve tehditler altında 5. kol görevini (demokrasilerin basın gücü) yürüten kıymetli gazetecilerimizin 15 Mayıs sonrası güvencesi olan İYİ Parti kadroları olarak siyasi duruşu ve dünya görüşü ne olursa olsun hepsini çok sevdiğimizi, eleştirileri ile bizlere doğru yolu gösteren değerli basın mensuplarının yapıcı tüm tenkitlerine açık olduğumuzu bildirir, saygılar sunarım” dedi.

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Yorumlar

Gültekin

İYİ Parti adayı Özlem Ural, " ayıdan post, gazeteciden dost olmaz" yerine "Ayıdan post malum gazetecilerden dost olmaz" deseydi daha manalı ve anlamlı ifade olurdu.

resat

kadın yanlışlıkla dogruyu söylemiş ,seyreyle şimdi orta oyununu millet eniyilerin gazeteciler oldugunu sanacak,kadın etrafında gördüğü gazetecilerde birtane iyisine rastlamamışki,bunlar iktidar olsa 7 tane yardımcı birde başkan 8 hafta yedi gün,hergün biri gaf yapsa,bunları düzeltmeye gün yetmiyecek,,
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