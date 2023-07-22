Başıboş sokak köpeği terörü! Kur'an kursundan dönen 9 yaşındaki çocuğa saldırdılar
Çözülemeyen başıboş sokak köpeği sorunu bir çocuğun daha canını yaktı. Van'da Kur'an kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu, sokak köpeğinin saldırması sonucu bacağından yaralandı.
Van'da Kur'an kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu, sokak köpeğinin saldırması sonucu yaralandı.
Van Hakimiyet Gazetesi'nin haberine göre; olay İpekyolu ilçesi Halilağa mahallesi Gölbaşı caddesi üzerinde meydana geldi. Kuran kursu sonrası evine dönen 9 yaşındaki Y.T. yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı. Bacağından ısırılan kız çocuğun çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırdı.
Sağlık durumu iyi
Yaralanan çocuk, ailesinin olay yerine gelmesinin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuk taburcu edildi.