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Yaşam Başıboş sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Yaşam

Başıboş sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-01 18:16:00 - 2024-05-01 18:16:46

Başıboş sokak köpeği insanların canına kast etmeye devam ediyor. Aydın'ın Didim ilçesinde küçük bir çocuğa köpek saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ülkemizin birçok yerinde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları gündemdeki yerini korurken, bir saldırı görüntüsü de Didim’den geldi.

Didim’in Akbük Mahallesi’nde koşu yolu olarak düzenlenen yolda yürüyen küçük yaştaki çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı.

Köpeği saldırı anı kameraya yansıdı

Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.

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