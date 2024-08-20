Başıboş köpeklerin saldırıp öldürdüğü kişinin son görüntüleri ortaya çıktı
Fatih’te köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in görüntüsü ortaya çıktı.
Fatih'te köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in acı içinde kıvrandığı anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayın görüntüleri, sosyal medyada yayılmaya başladı ve büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde Özçelik'in çaresizce yardım beklediği anlar yer alıyor. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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