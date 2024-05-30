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Gündem Başıboş köpeklerin saldırdığı adam istinat duvarından atladı!
Gündem

Başıboş köpeklerin saldırdığı adam istinat duvarından atladı!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 18:27:00 - 2024-05-30 18:42:15
Başıboş köpeklerin saldırdığı adam istinat duvarından atladı!

Kastamonu'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaş 2 metrelik istinat duvarından aşağıya atlayarak kendisini kurtardı.

Olay, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde yürüdüğü sırada 2 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Şenol Açma, yol kenarında bulunan yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından atladı.

Yaşanan olaydan küçük sıyrıklarla kurtulan Açma, köpeklerin saldırısında büyük korku yaşadığını söyledi. Yaşananları anlatan Açma, “Köpekler saldırdı, çok korktum. Tel örgünün sağlam olmadığını görüp kendimi çukura attım” dedi.


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