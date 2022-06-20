Başıboş köpekler, yaşlı adama dehşeti yaşattı! Kanlar içinde kaldı
Başıboş köpek saldırılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahipsiz başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam kanlar içinde kaldı.
Yenimahalle'de Nusret Çolak, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden mahalle sakinleri Çolak'a saldıran köpekleri kovaladı.
Saldırı sonrası el ve ayaklarından yaralanan Çolak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çolak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olaya şahit olan vatandaşlar ise başıboş sokak köpek sorununun çözülmesini istedi.
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