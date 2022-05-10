Başıboş köpekler, turizm sektörüne de zarar veriyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Başıboş Köpek Platformu, “Toplum içinde, sokaklarda, evlerde insan öldürme potansiyeli olan hiçbir hayvan olamaz. Sokaklarda başıboş köpek olmamalı. Geçtiğimiz yıl köpek saldırıları yüzünden Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş kızımız ağır yaralanmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde 1 ay içerisinde 3 gencecik kızımız köpek terörünün kurbanı oldu ve hayatlarını kaybettiler. Zaten hemen hemen her gün başıboş köpekler tarafından onlarca insanımız yaralanıyor. Bununla birlikte birçok büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan ve yabani hayvan da ya yaralandı ya da telef oldu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi yaşanan can kayıplarının en büyük sorumlusudur. Bugün turistlerin en çok rağbet ettiği tatil beldelerinden birisi olan Antalya başıboş köpek sorunu sıralamasında 3’üncü sırada yer alıyor. Bu durum da ister istemez turizm sektörünü etkiliyor. İngiltere hükümetinin ülkemize gelen vatandaşlarına yaptığı uyarı aslında sorunun ne denli büyük olduğunun kanıtıdır. İnsanlar sahillerde dolaşırken, güneşlenirken nereden ve ne zaman bir başıboş köpek saldırısı gelecek diye düşünmek zorunda kalıyor. Ülkemize gelen yabancı bir insanın başına bir şey gelmesi, ülke prestijimizi yerle bir eder. Özellikle önlenebilir bir tehlikeden dolayı bir insanın canının yanması çok kötü bir durumdur. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinin değişmesinden geçiyor” şeklinde konuştu.

Uyarılar görmezden geliniyor!

Yurt dışından gelen turistlere ülkeleri tarafından yapılan uyarılara rağmen, insanların dijital ortamda Türkiye’nin tarihi yapılarını ve müzelerini gösteren “Turkish Museums” internet sitesi de sosyal medya hesabı üzerinden Antalya’nın Aksu ilçesi sınırlarında kalan ve insanların uğrak noktası olan Perge Örenyeri’nde serbestçe gezen bir başıboş köpeğin fotoğrafını paylaşıldı. Başıboş köpeğin şirin gösterilmeye çalışıldığı fotoğrafta, “Köpekleri kim dışarı bıraktı? Küçük dostlarımız Türkiye’nin ören yerlerini gezmekten kendilerini alamamış anlaşılan!” ifadeleri kullanıldı.