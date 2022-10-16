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Avrupa Başıboş köpekler onlarca hayvanı telef etti
Avrupa

Başıboş köpekler onlarca hayvanı telef etti

Bursa'da bir çiftlikteki 41 küçükbaş hayvan, başıboş köpekler tarafından parçalanarak telef edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 21:29:00 - 2022-10-16 21:29:55

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Mustafa Sevim ve Hüseyin Akça'ya ait çiftliğe giren yaklaşık 30 başıboş köpek, burada bulunan keçi ve koyunlara saldırdı.

Çiftlik sahipleri köpekleri kovalayarak uzaklaştırırken bazıları gebe olduğu belirtilen küçükbaş hayvanlardan 41'i telef oldu.

Telef olan hayvanların iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri de çiftliğe gelerek inceleme yaptı.

Mustafa Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları kontrole geldiklerinde durumu fark ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 köpeği küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda gördüklerini belirten Sevim, "Köpekler bizim bağrışmalarımızı duyunca uzaklaştılar ama halen çiftliğin etrafındalar. 41 hayvanımız telef oldu. Birçoğu gebeydi, 2-3 ay içinde yavrulayacaktı. Köpekler, hayvanlarımızı parçalamışlar. Çok üzücü bir durum." dedi.

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